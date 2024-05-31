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FRED PERRY フレッドペリー ポロシャツ白 緑
商品番号 I90581613404
商品名

FRED PERRY フレッドペリー ポロシャツ白 緑
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小さな穴が１箇所あります。全体的にやや使用感はありますが、まだまだ綺麗な状態です。
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