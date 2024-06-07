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メリオン　レイヤード　ブラウス
商品番号 L79703466390
商品名

メリオン　レイヤード　ブラウス
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイビー×ホワイト　レイヤードデザイン後ろのデザインもとてもおしゃれです。袖も広がったデザインで女性らしいです。オフィスにも！七分袖肩幅　約39身幅　約51(袖付け根下横一直線)袖丈　約44着丈　約54#hanaトップス一覧はこちら発送時にらくらくメルカリ便(匿名)⇄ゆうゆうメルカリ便(匿名)に変更する場合がございます。　　検索用#アルファキュービック#チュニック#ワンピ#ノースリーブ#軽い#バンドカラー#ノーカラー#栗原はるみ　#kuriharaharumi#チェックシャツ#ナチュリラ　#リンネル#オローネ#マーガレットハウエル#ヤエカヤラ#無印良品#MUJI#イチ　#サンバレー#ZARA　#nikoand#studioCLIP#sm2grin#ミズイロインド　#ネストローブ#prit　#ehko#オーチバル#セントジェームス#ジャーナルスタンダード#アーバンリサーチ#ナノユニバース　#キナリノ#ユナイテッドアローズ#イエナ　#IENA#トゥモローランド　#ヒューマンウーマン#NATURALLAUNDRY#メリオン#レイヤード#ショップチャンネル
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