マルコート　メルシーボークー　ネイビー　0

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商品詳細
定番のマルコートになります。サイズは0ですが、普段はMサイズを着用しています。ゆったりしていますのでMサイズの方でも着用出来ると思います。着用回数は少ないので目立った汚れはありませんが、もともとの生地の特徴上、毛羽立ちや多少の毛玉はあります。お手入れしてますが、取りきれない繊維付着がありますので、古着にご理解いただける方でお願いします。今は無くなってしまったブランドで貴重なお品になります。着用する機会がなくなりましたので出品しますが、悩んでいるので削除することもあります。お早めにご検討ください。よろしくお願いいたします。らくらくメルカリ便に変更する場合があります。ゆうゆうメルカリ便をご希望の方は事前にお知らせください。
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