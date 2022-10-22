【新品】ITZY Gabine ガビーヌベルトホーボーバッグ （Cobalt）

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商品詳細
CHARLES＆KEITH×ITZYコラボバッグ箱付き、リストバンド付き新品、未使用商品です商品番号：CH1328AW19664ブランド商品番号：CK2-40781871Cobalt色：Cobalt（ブルー）持ち手の高さ(cm)：28.0cm重さ：340.0g表素材：合成皮革#CHARLES\u0026KEITH#チャールズアンドキース#ITZY#ショルダーバッグ
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful891851.html
CHARLES&KEITH ITZY Gabineガビーヌベルトホーボーバッグ/送料込 ...
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CHARLES&KEITH】Gabine ガビーヌベルトホーボーバッグ (Charles&Keith ...
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