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【新品】ITZY Gabine ガビーヌベルトホーボーバッグ （Cobalt）
商品番号 E56557943387
商品名

【新品】ITZY Gabine ガビーヌベルトホーボーバッグ （Cobalt）
ブランド名 チャールズアンドキース
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHARLES＆KEITH×ITZYコラボバッグ箱付き、リストバンド付き新品、未使用商品です商品番号：CH1328AW19664ブランド商品番号：CK2-40781871Cobalt色：Cobalt（ブルー）持ち手の高さ(cm)：28.0cm重さ：340.0g表素材：合成皮革#CHARLES\u0026KEITH#チャールズアンドキース#ITZY#ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/scissoring65596.html
http://narcologia.ru/goods/financier510360.html
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