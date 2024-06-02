ルコックlecoqハードキャリーバック中型拡張ネイビーコーナーパット付未使用品

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ルコックlecoqハードキャリーバック中型拡張ネイビーコーナーパット付未使用品とってもオシャレなハードキャリーバックを出品します。ルコックのデザインってオシャレでほんとにかわいいですよ。人気のネイビーでオシャレですよ。軽量ファスナータイプです。拡張タイプ・・・ジッパーで幅が広くなります。65L→74L内装はブルーでとってもきれいですよ。もちろんTSAロックです。キャリーは4輪.ダブルキャスターで安定感抜群です。バーは3段階調節です。サイズ：高さ 67cm（地面から持ち手の上）、 横幅 44.5cm 厚み 27cm、拡張時31㎝ ケースサイズは 59X42.5X27です。 内容量 65L拡張時74L 重 量 約3.7kg すべて素人計りです。新品未使用品で特に目立つ傷などはありませんが自宅保管の為小キズなどがある場合がありますのでご了承願います。神経質な方のご入札はお控えください。