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ルコックlecoqハードキャリーバック中型拡張ネイビーコーナーパット付未使用品
商品番号 L90577708481
商品名

ルコックlecoqハードキャリーバック中型拡張ネイビーコーナーパット付未使用品
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルコックlecoqハードキャリーバック中型拡張ネイビーコーナーパット付未使用品とってもオシャレなハードキャリーバックを出品します。ルコックのデザインってオシャレでほんとにかわいいですよ。人気のネイビーでオシャレですよ。軽量ファスナータイプです。拡張タイプ・・・ジッパーで幅が広くなります。65L→74L内装はブルーでとってもきれいですよ。もちろんTSAロックです。キャリーは4輪.ダブルキャスターで安定感抜群です。バーは3段階調節です。サイズ：高さ　67cm（地面から持ち手の上）、　　　　横幅　44.5cm　　　　厚み　27cm、拡張時31㎝　　　　ケースサイズは　　　　　　59X42.5X27です。　　　　内容量　65L拡張時74L　　　　重　量　約3.7kg　　　　すべて素人計りです。新品未使用品で特に目立つ傷などはありませんが自宅保管の為小キズなどがある場合がありますのでご了承願います。神経質な方のご入札はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/tenet724863.html
http://narcologia.ru/goods/passivity688083.html
http://narcologia.ru/goods/smear213204.html
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