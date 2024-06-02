【新品未使用】トリーバーチ　ミニ財布(ネイビー)

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商品詳細
アウトレットで2023年3月に購入致しました。値札付きです。コンパクトで使いやすいと思います。定番カラーなので、お洋服を選ばすご利用いただけます。プレゼントにいかがでしょうか。ショッパーをおつけいたします。※お色味は、ネイビーになります。旅行の時などもおすすめです。定価39600円■付 属：箱なし、ショッパー、タグ付■定価39600円#新品未使用#財布#三つ折り財布#プレゼント#ショッパー#トリーバーチ#ミニ財布#半額
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