【アメリヴィンテージ】アメリ MEDI LADY JUMPER SKIRT

こちらのサイトで購入したアメリのワンピースです。購入時の説明は下記となります。↓↓↓定価 ¥20350⚠️アパレル関係のルートから入手したためブランドタグ、洗濯タグなし。デザイン・生地などには全く問題ございません。ご了承の上ご購入お願い致します。ブランドタグなし、と記載ありましたがブランドタグは付いています。ただ、素材や洗濯の有無のタグは見当たりません。素材(表地)レーヨン (裏地)ポリエステル100% (別地)ポリエステル100% (レース)綿100%女性らしいナチュラルな質感のレースを使用したジャンパースカート。ポリエステル100%のペチコートドレスはワンピース自体に付いております。バスト 86cmウエスト 82cmヒップ 110cm着丈 113cm3度ほど着用をしましたが、なかなか着る機会が無いため出品です。恐らくフリーサイズです。使用感を気にされる方はお控えください。袖丈···袖なしカラー···ホワイト



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