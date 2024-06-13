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【アメリヴィンテージ】アメリ MEDI LADY JUMPER SKIRT
商品番号 T61182780498
商品名

【アメリヴィンテージ】アメリ MEDI LADY JUMPER SKIRT
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのサイトで購入したアメリのワンピースです。購入時の説明は下記となります。↓↓↓定価　¥20350⚠️アパレル関係のルートから入手したためブランドタグ、洗濯タグなし。デザイン・生地などには全く問題ございません。ご了承の上ご購入お願い致します。ブランドタグなし、と記載ありましたがブランドタグは付いています。ただ、素材や洗濯の有無のタグは見当たりません。素材(表地)レーヨン　(裏地)ポリエステル100%　(別地)ポリエステル100%　(レース)綿100%女性らしいナチュラルな質感のレースを使用したジャンパースカート。ポリエステル100%のペチコートドレスはワンピース自体に付いております。バスト　　86cmウエスト　82cmヒップ　　110cm着丈　　　113cm3度ほど着用をしましたが、なかなか着る機会が無いため出品です。恐らくフリーサイズです。使用感を気にされる方はお控えください。袖丈···袖なしカラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/providence173794.html
http://narcologia.ru/goods/browse258691.html
http://narcologia.ru/goods/calling494450.html

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