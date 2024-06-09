スカラーパリティ　新品タグ付き　襟付き半袖Ｔシャツ

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スカラーパリティの新品タグ付きのＴシャツです。新品タグ付きですが、自宅保管品のためご了承いただける方お願いします。定価…８６９０円☆トラブル防止のため、ご購入後のキャンセル返品対応クレーム対応は致しかねます。ご理解いただける方よろしくお願いします。