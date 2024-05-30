Fine Ace ニットトップス カラーニット M 薄手 トレーナー

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・商品名:ニットトップス・ブランド:FineAce・サイズ:M・カラー:イエロー✩.*˚アイテムの特徴✩.*˚カラーニットトップスでお洒落に◎✩.*˚素材✩.*˚タグが薄いため不明。【サイズ】・肩幅:39cm・身幅:44cm・着丈:57cm・袖丈:50cm素人・平置き採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◾︎商品の全体的なコンディション・細やかなダメージは備考欄と画像を参照してください。◾︎状態、画像、採寸について※出品商品は1点ものの中古品がほとんどの為商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが、記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたら、ご購入前にお問い合わせください。※素人撮影の為、実物と画像で異なって見える場合がございますのでご了承ください。又、お使いのスマートフォン・パソコンモニターの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いします。※古着特有の匂いがあるものもあります。ハウスクリーニングはしておりますが、気になる方は御遠慮ください。カラー···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···秋、冬管理番号:91