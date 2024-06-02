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KENZO　ストライプカットソー セットアップ
商品番号 H20535185528
商品名

KENZO　ストライプカットソー セットアップ
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高田賢三全盛期の頃の作品です。KENZOらしい色のストライプで、セットアップでも上下別々でもオシャレに使えます。キャミソールは脇にスリットが入っているので、気になる場合は下にキャミソールを重ねると良いと思います。スカートはウエストを結ぶ形ですので、ウエストはある程度融通が利きます。綿100%なので肌触りも抜群です。スカートの長さは約80cmです。
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