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美品【d'un a dix】光沢高級綿素材Tシャツ38号
商品番号 X78176627951
商品名

美品【d'un a dix】光沢高級綿素材Tシャツ38号
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,519 円
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商品詳細

当商品をご覧いただきありがとうございます^_^お得な【フォロー割引】－￥300【おまとめ購入割引き】させて頂きます。ご購入前にコメントにて「フォローしました」「まとめ購入希望」とお知らせください。※購入後の価格変更はできませんのでご注意ください。★商品名★美品【d'unadix】光沢高級綿素材Tシャツ38号上質なしっかり目の綿素材　★カラー★ダークブラウン★サイズ★　38号（Lサイズ相当）　身丈　69cm　身幅　　52cm　肩幅　48cm　裾幅　53cm　袖丈　22.5cm　AH　23㎝※平置きにて採寸、多少の誤差が発生する場合がございますが、ご了承ください。★素材★表地・綿　100％★状態★目立つ傷や汚れなくまだまだご着用いただけます！★梱包について★安価で提供しているため、発送費用の削減によりコンパクトに梱包いたしますので、折ジワができる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。★その他★トラブル防止のため、お手数ですが購入前にプロフィールをご覧ください。★タップすると商品見れます♪★アイテム一覧▷▷#spera3579#dunadix#dunadixTシャツ#BIGTシャツ#綿Tシャツ#TシャツAー217
http://narcologia.ru/goods/sepulchral25332.html
http://narcologia.ru/goods/competitive762281.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture402541.html
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