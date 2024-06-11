美品【d'un a dix】光沢高級綿素材Tシャツ38号

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当商品をご覧いただきありがとうございます^_^お得な【フォロー割引】－￥300【おまとめ購入割引き】させて頂きます。ご購入前にコメントにて「フォローしました」「まとめ購入希望」とお知らせください。※購入後の価格変更はできませんのでご注意ください。★商品名★美品【d'unadix】光沢高級綿素材Tシャツ38号上質なしっかり目の綿素材 ★カラー★ダークブラウン★サイズ★ 38号（Lサイズ相当） 身丈 69cm 身幅 52cm 肩幅 48cm 裾幅 53cm 袖丈 22.5cm AH 23㎝※平置きにて採寸、多少の誤差が発生する場合がございますが、ご了承ください。★素材★表地・綿 100％★状態★目立つ傷や汚れなくまだまだご着用いただけます！★梱包について★安価で提供しているため、発送費用の削減によりコンパクトに梱包いたしますので、折ジワができる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。★その他★トラブル防止のため、お手数ですが購入前にプロフィールをご覧ください。★タップすると商品見れます♪★アイテム一覧▷▷#spera3579#dunadix#dunadixTシャツ#BIGTシャツ#綿Tシャツ#TシャツAー217