【値下】TOKYO BOPPER リボン 厚底 トーキョーボッパー

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⚠️土日祝発送予定となります。予めご了承ください。予定によって配送日はご相談させていただきます。TOKYOBOPPERの5cmソールです。現在では廃盤のようです。数年前に定価で購入しましたが、趣味が変わり履かなくなったため出品します。サイズ：21.5cm※TOKYOBOPPERは大きめに作られてるため、公式サイトでサイズ確認してからご購入ください。※当方は普段22〜22.5、UK6サイズを履いています。写真7枚目の付属中敷きを入れて履いていましたが、使用感があるため、配送には入れない予定です。必要な方は購入後コメントをお願いいたします。他、気になる箇所などございましたら写真を追加いたしますのでコメントください。