✴︎美品✴︎エルメスエルメスの紐柄のツイリーオレンジ一度だけ使用しました。自宅保管のためシワがありますが、一度だけしか使っていないため汚れは特になく美品です！箱や袋等の備品は全てなし、シワあり。アイロンをかけても良かったのですが、高級シルクですのであえて何も手を加えずシワがあるまま出品させて頂きます！どうぞ宜しくお願い致します！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···オレンジ人気モデル/スカーフ···HERMESツイリー



一度のみ着用＊エルメス＊ツイリー＊馬勒とチャーム



一度のみ着用＊エルメス＊ツイリー＊馬勒とチャーム | フリマアプリ ラクマ



一度のみ着用＊エルメス＊ツイリー＊馬勒とチャーム



美品！エルメス ツイリー ※一度だけ使用 - バンダナ/スカーフ



美品！エルメス ツイリー ※一度だけ使用 - バンダナ/スカーフ



美品 エルメス ツイリー - バンダナ/スカーフ



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