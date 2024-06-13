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商品詳細
VivienneWestwoodANGLOMANIAとLeeのコラボの襟付きワンピースです。ヴィヴィアンの古着専門店で購入してから2回程着用しました。画像では伝わりにくいのですが、ボタンを閉めると胸元の部分にボリュームが出て、スカートの裾の部分も若干アシンメトリーになる特徴的な形がとても可愛いです。着画は4枚目を参照してください。目立った傷や汚れなどはありませんが、神経質な方はご遠慮ください。#viviennewestwood#anglomania#lee#ヴィヴィアンウエストウッド#アングロマニア
http://narcologia.ru/goods/pompous503123.html
http://narcologia.ru/goods/troupe28911.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation352224.html
Anglomania/Lee/変形長袖ワンピース/M/コットン/BLK
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入園入学祝い Vivienne Westwood Anglomania Lee ワンピース ひざ丈 ...
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アングロマニア×Lee デニムワンピース | wic-capital.net
海外 正規品】 ヴィヴィアンウエストウッド アングロマニア Leeコラボ ...
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Vivienne Westwood×Lee】コラボ デニムワンピース www.krzysztofbialy.com
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