Vivienne Westwood ANGLOMANIA × Lee ワンピース

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VivienneWestwoodANGLOMANIAとLeeのコラボの襟付きワンピースです。ヴィヴィアンの古着専門店で購入してから2回程着用しました。画像では伝わりにくいのですが、ボタンを閉めると胸元の部分にボリュームが出て、スカートの裾の部分も若干アシンメトリーになる特徴的な形がとても可愛いです。着画は4枚目を参照してください。目立った傷や汚れなどはありませんが、神経質な方はご遠慮ください。#viviennewestwood#anglomania#lee#ヴィヴィアンウエストウッド#アングロマニア