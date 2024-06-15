【新品】PT900 サファイア ペンダント　ネックレス

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商品詳細
プラチナ900に綺麗な天然サファイアの濃淡でサークルの真ん中に0.32ctのサファイアをセッティング普段から使いやすいオシャレなペンダントです！■ペンダント≪素材≫プラチナ900天然サファイア合計0.77ct≪刻印≫Pt9000.320.45≪縦幅≫約1.5cm■ネックレス≪素材≫プラチナ≪刻印≫PT850≪長さ≫45cmスルーアジャスト付き≪参考価格≫242.000円☆鑑別書ご希望の方は、別途にてお付け致します。材質...プラチナ
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