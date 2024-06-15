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【新品】PT900 サファイア ペンダント　ネックレス
商品番号 W67034572040
商品名

【新品】PT900 サファイア ペンダント　ネックレス
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 28,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラチナ900に綺麗な天然サファイアの濃淡でサークルの真ん中に0.32ctのサファイアをセッティング普段から使いやすいオシャレなペンダントです！■ペンダント≪素材≫プラチナ900天然サファイア合計0.77ct≪刻印≫Pt9000.320.45≪縦幅≫約1.5cm■ネックレス≪素材≫プラチナ≪刻印≫PT850≪長さ≫45cmスルーアジャスト付き≪参考価格≫242.000円☆鑑別書ご希望の方は、別途にてお付け致します。材質...プラチナ
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