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vintageFENDIのスーツケース
商品番号 X95956706409
商品名

vintageFENDIのスーツケース
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 15,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vintageFENDIの大きなスーツケースです。鍵などの付属品も全てあり、精巧な作りで状態もかなり良く革もこの時期のデザインのものなので全くベタベタせず綺麗です。当然、イタリア製の本物です。この状態はかなりレアで、日本ではほとんど出回ってないと思います。あくまで中古品のためご理解の上ご購入下さい。お取引の際のお問い合わせは何でもお気軽になさって下さい。
http://narcologia.ru/goods/recuperation131921.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper386509.html
http://narcologia.ru/goods/rouge259710.html

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