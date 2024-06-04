vintageFENDIのスーツケース

vintageFENDIの大きなスーツケースです。鍵などの付属品も全てあり、精巧な作りで状態もかなり良く革もこの時期のデザインのものなので全くベタベタせず綺麗です。当然、イタリア製の本物です。この状態はかなりレアで、日本ではほとんど出回ってないと思います。あくまで中古品のためご理解の上ご購入下さい。お取引の際のお問い合わせは何でもお気軽になさって下さい。



FENDI (フェンディ) スーツケース・キャリーケース ライフスタイル



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