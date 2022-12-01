エムズグレイシー　レース　リボンスカート

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エムズグレイシーフレアスカートカタログ掲載品一度着用後、クリーニング済みです。サイズ 36ウエスト 31cm（総ゴム）丈 63cmリボンテープにレース素材が、華やかで見た目にも涼しそうです。ウエストはゴム仕様なので普段Mサイズの方にも着用頂けると思います。とても可愛いのですが、スカートがたくさんあるので綺麗なうちに出品します。カラー···ブラック柄・デザイン···レースシルエット···フレア季節感···春、夏、秋