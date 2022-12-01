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エムズグレイシー　レース　リボンスカート
商品番号 K78827909599
商品名

エムズグレイシー　レース　リボンスカート
ブランド名 エムズグレイシー
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エムズグレイシーフレアスカートカタログ掲載品一度着用後、クリーニング済みです。サイズ　36ウエスト　31cm（総ゴム）丈　63cmリボンテープにレース素材が、華やかで見た目にも涼しそうです。ウエストはゴム仕様なので普段Mサイズの方にも着用頂けると思います。とても可愛いのですが、スカートがたくさんあるので綺麗なうちに出品します。カラー···ブラック柄・デザイン···レースシルエット···フレア季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/providence838094.html
http://narcologia.ru/goods/browse675491.html
http://narcologia.ru/goods/flight235028.html
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