エムズグレイシー　レース　リボンスカート

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商品詳細
エムズグレイシーフレアスカートカタログ掲載品一度着用後、クリーニング済みです。サイズ 36ウエスト 31cm（総ゴム）丈 63cmリボンテープにレース素材が、華やかで見た目にも涼しそうです。ウエストはゴム仕様なので普段Mサイズの方にも着用頂けると思います。とても可愛いのですが、スカートがたくさんあるので綺麗なうちに出品します。カラー···ブラック柄・デザイン···レースシルエット···フレア季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/providence838094.html
http://narcologia.ru/goods/browse675491.html
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