✨未使用展示品✨　PRADA ミニ財布　サフィアーノレザー　三角プレート　刻印

D940☆定価:108000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記 大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:なし保証書:なしその他:なし☆brandPRADAプラダ ☆colourブラック シルバー ゴールド黒色 銀色 金色☆designミニ財布 ミニウォレット 財布 ウォレット折りたたみ 二つ折り 三つ折りフラップ スナップボタン ボタン 三角プレート プレート金具 ブランド金具 ロゴ金具サフィアーノレザー サフィアーノブランドロゴ ロゴ アイコン小銭入れ 札入れ カード入れ金具 刻印☆materialレザー 革☆size縦:11.0cm横:15.1cm厚さ:2.0cmカード入れ×3小銭入れ×1札入れ×1ポケット×5☆condition✨未使用展示品✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#tokky#VINTAGE#ヴィンテージ



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