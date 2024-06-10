ジャケット　RSタイチ

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商品詳細
サイズ→WM3年前に購入し、5回程度着用しました。クリーニング済みプロテクター変形防止のためジャケットから外して発送します。到着後はご自身で装着お願いします。RSタイチ春夏秋パーカジャケットバイクウェアアールエスタイチ商品情報表地/ナイロン裏地/ポリエステル(T-DRY)購入時の金額¥18,000
http://narcologia.ru/goods/providence534494.html
http://narcologia.ru/goods/reflector127964.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial901016.html
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