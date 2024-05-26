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フルラ WB00421 BX0306
商品番号 R49849475704
商品名

フルラ WB00421 BX0306
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···ハンドバッグ2023.1購入しました。約半年使用しています。カバン外側に汚れはありませんが取手部分の剥がれ、多少の型崩れはあります。（写真の通りです。）保証書は捨ててしまいありません。最終お値下げです。お値下げできません。縦約22cm取手有約33cm横約25cm幅約11cm
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