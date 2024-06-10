ヴィヴィアンタム　スカート

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商品詳細
着丈 約62cmウエスト 約30cm（横チャックですが、生地に少し伸びあり）地色はネイビー（深緑のようにも）美しい蓮の花、シノワズリな柄ゆきです。以前お譲り頂きましたが、上手く着こなせず、とはいえ柄がとても気に入っておりましたのでコレクションとしてしまっておりました。蓮の季節になり、やはりどなたか美しく着用下さればと思います。目立って傷汚れ等ないようですが、お譲りの品ですので、やや傷有りとしました。
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