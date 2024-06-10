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【美品】マイケルコース　ショルダーバッグ　金チェーン　ドーム　クロスボディー　黒
商品番号 C61696466545
商品名

【美品】マイケルコース　ショルダーバッグ　金チェーン　ドーム　クロスボディー　黒
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。・即購入大歓迎です！・ご入金後、原則翌日迅速発送いたします。★お値引きについてご希望額をコメント欄にてお伝え下さい。（万が一ご希望に添えない場合は申し訳ありません。）MICHAELKORSマイケルコース　ショルダーバッグ　金チェーン　ドーム　クロスボディー　レザー　黒　ブラックです。約縦17cm×横24cm×マチ約9cm（サイズ若干ずれが生じます）★他にもDr.Martens/ファッションアイテムを出店中★#andsosibag#andsosiclothes#andsosishoes●商品の特長マイケルコースMICHAELKORSショルダーバッグです。コンパクトなサイズ感で、ちょっとしたお出かけにちょうどいいショルダーバッグ。シンプルながらも、ゴールドのメタルロゴがアクセントに。チェーンストラップで、落ち着きとラグジュアリー感を兼ね備えたデザインが魅力です。プライベートからフォーマルまで活躍するバックになっています。●商品の状態・全体的にキレイで目立った傷などはありません。・バックの中もキレイな状態です。ご了解事項・あくまでリユース中古品ですのでキズ・汚れ等写真以外にもある可能性があります。・商品に関しましてご質問がございましたらお気軽にご連絡くださいませ。どうぞよろしくおねがいいたします。
http://narcologia.ru/goods/Persia525788.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle880466.html
http://narcologia.ru/goods/unusable297074.html

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【美品】マイケルコース　ショルダーバッグ　金チェーン　ドーム　クロスボディー　黒
[マイケルコース] バッグ(ショルダーバッグ) 35F1GTVC6B ジェット セット トラベル シグネチャー ミディアム ドーム クロス クロスボディー レディース [アウトレット品] [ブランド] [並行輸入品]

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