ご覧いただきありがとうございます。・即購入大歓迎です！・ご入金後、原則翌日迅速発送いたします。★お値引きについてご希望額をコメント欄にてお伝え下さい。（万が一ご希望に添えない場合は申し訳ありません。）MICHAELKORSマイケルコース ショルダーバッグ 金チェーン ドーム クロスボディー レザー 黒 ブラックです。約縦17cm×横24cm×マチ約9cm（サイズ若干ずれが生じます）★他にもDr.Martens/ファッションアイテムを出店中★#andsosibag#andsosiclothes#andsosishoes●商品の特長マイケルコースMICHAELKORSショルダーバッグです。コンパクトなサイズ感で、ちょっとしたお出かけにちょうどいいショルダーバッグ。シンプルながらも、ゴールドのメタルロゴがアクセントに。チェーンストラップで、落ち着きとラグジュアリー感を兼ね備えたデザインが魅力です。プライベートからフォーマルまで活躍するバックになっています。●商品の状態・全体的にキレイで目立った傷などはありません。・バックの中もキレイな状態です。ご了解事項・あくまでリユース中古品ですのでキズ・汚れ等写真以外にもある可能性があります。・商品に関しましてご質問がございましたらお気軽にご連絡くださいませ。どうぞよろしくおねがいいたします。



【美品】マイケルコース ショルダーバッグ 金チェーン ドーム クロスボディー 黒



【美品】マイケルコース ショルダーバッグ 金チェーン ドーム クロスボディー 黒



【美品】マイケルコース ショルダーバッグ 金チェーン ドーム クロスボディー 黒



【美品】マイケルコース ショルダーバッグ 金チェーン ドーム クロスボディー 黒



【美品】マイケルコース ショルダーバッグ 金チェーン ドーム クロスボディー 黒



【美品】マイケルコース ショルダーバッグ 金チェーン ドーム クロスボディー 黒



【美品】マイケルコース ショルダーバッグ 金チェーン ドーム クロスボディー 黒



【美品】マイケルコース ショルダーバッグ 金チェーン ドーム クロスボディー 黒



2023年最新】ドームクロスボディーの人気アイテム - メルカリ



[マイケルコース] バッグ(ショルダーバッグ) 35F1GTVC6B ジェット セット トラベル シグネチャー ミディアム ドーム クロス クロスボディー レディース [アウトレット品] [ブランド] [並行輸入品]



JET SET カメラバッグ ミディアム|マイケル・コース(MICHAEL KORS)公式 ...



SOHO チェーンショルダー ラージ|マイケル・コース(MICHAEL KORS)公式 ...



MICHAEL KORS（マイケルコース）の「JET SET TRAVEL ドーム クロス ...



MICHAEL KORS（マイケルコース）の「JET SET CHARM(ジェットセット ...



JET SET(ジェットセット) ダブルジップ チェーン カメラ クロスボディ ...