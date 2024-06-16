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FENDI フェンディのパンツ・サイズ42
商品番号 S70193800275
商品名

FENDI フェンディのパンツ・サイズ42
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。平置き状態ウエスト32ヒップ36㎝股下73㎝しっとりとした生地感でウエストはゴムで生地もしっかり伸びて履きやすいパンツです。履きやすくウエストもゴムなのに、綺麗な着方も出来る優れもの！3回短時間着用しました。素人採寸ですので、ご理解ください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。おまとめ割、お値下げ交渉、受け付けています。お気軽にご相談ください。プロフィールを一読お願いします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce68755.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper691109.html
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