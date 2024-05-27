リンナイ　ガス炊飯器　RR-200CF 都市ガス用

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商品詳細
リンナイ ガス炊飯器 RR-200CF都市ガス用炊飯量···2升焚き（20合）タイプ··ガス炊飯器[12A・13A]外側に少し汚れがありますが、中は目立った傷等はございません。10回ほど使用しました。#リンナイ #ガス炊飯器 #炊飯器#RR-200CF#都市ガス用#2升焚き#20合
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