FDR-AX45 本体 バッテリー、充電ケーブルのみ 箱無し

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ハンディカムのバッテリーを充電する方法 | 電源・バッテリーについて ...

SONYFDR-AX45(TI)購入したものの、結局スマホを使用しており、ほとんど使用しませんでした。箱や説明書、付属品は転居時に行方不明になってしまいました。付属品はバッテリー（ほぼ使用しておらず）USB-bケーブル（充電用）32GBSDカード（本体に挿入していますが、未使用）4K撮影対応有AVCHD:AVCHDProgressiveFULLHD対応有WiFi:WiFi内蔵color:BROWNビデオ・フォーマット:メモリカードビデオ・画質:AVCHDメモリカード対応種類:SDXCモニタ有光学ズームクラス別2:18〜20倍内蔵メモリ有動画圧縮方式:MPEG4動画有効画素数・クラス別:400万画素以上形状:横型手ぶれ補正機能有無・種類:光学式撮像素子種類:CMOS静止画有効画素数・クラス別:751〜850万画素#ソニー#SONY