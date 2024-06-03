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- 【新品】 YA-MAN 美顔器 フォトプラス シャイニー Beauty Box
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商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます。人気のヤーマン美顔器フォトプラスシャイニー新品での出品になります。◆新品未開封◆2023年8月購入◆正規店購入品◆匿名配送品名：フォトプラスシャイニーBeautyBox(RFブースターパッド5枚入)型番：M18-YL-11ブランド：YA‐MANフォトプラス◇製品仕様■フォトプラスシャイニーBeautyBox(RFブースターパッド5枚入)サイズ：本体(コットンストッパー付)約W47×D44×H176(mm)質量：約210g消費電力：約4.5W(充電時)充電時間：約3時間*1付属品：RFブースターパッド毛穴ディープクレンズ5枚、充電用USBケーブル、コットンストッパー、充電台カラー・型番：シャンパンピンク・M18-YL11製造国：日本*1…電池残量や充電環境、ACアダプター（市販品）によって、充電時間は前後します。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle58466.html
http://narcologia.ru/goods/protein607734.html
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