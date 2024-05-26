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ミラバン
商品番号 X54292704796
商品名

ミラバン
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 60,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトボディタイプ···軽自動車年式···平成13年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···49000キロ型式　GD-L700V色　白　W09オートマグレード　TAスペシャル車検　R7年10月
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