スズキ　エブリイ　DA17 ダウンサス　サスペンション一式

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対応車種メーカー···スズキ エブリイDA174WD車両から取り外しました。純正ストラット(塗装品)にダウンサスを組み込んでおります。バンプラバー社外に交換フロント エスペリア?ダウンサスラバー 組込済リア ショートバンプラバーフロントのスプリングにラバー巻いてます。不用であれば取り外してご利用下さい。少しネットで調べれば、交換可能ではありますが、足回りの部品になりますので、工場での交換をオススメ致します。下がり幅は2〜3cmで、ギリギリ車検合格ラインだったように記憶しております。