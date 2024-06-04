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スズキ　エブリイ　DA17 ダウンサス　サスペンション一式
商品番号 V70163399604
商品名

スズキ　エブリイ　DA17 ダウンサス　サスペンション一式
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 8,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応車種メーカー···スズキ　エブリイDA174WD車両から取り外しました。純正ストラット(塗装品)にダウンサスを組み込んでおります。バンプラバー社外に交換フロント　エスペリア?ダウンサスラバー　組込済リア　　　ショートバンプラバーフロントのスプリングにラバー巻いてます。不用であれば取り外してご利用下さい。少しネットで調べれば、交換可能ではありますが、足回りの部品になりますので、工場での交換をオススメ致します。下がり幅は2〜3cmで、ギリギリ車検合格ラインだったように記憶しております。
http://narcologia.ru/goods/Persia808188.html
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