真鍮ブレーキペグチェンジペダルペグセット

オートバイ ハンドルバー ハンドグリップ フットレスト フットペグ シフター ペグ 真鍮 銅 に適用ハーレー スポーツスター 883に適用 ツーリングに適用ダイナ ソフテイル用 カスタム (Color : 1 pair Foot peg)