真鍮ブレーキペグチェンジペダルペグセット

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商品詳細
真鍮のブレーキペグとチェンジペダルペグのセットです。長さは長い方で10cm短い方で8cm太さは20Φになります。ネジ穴はM10-P1.25です。工夫次第で色々な所に取り付け可能です。チョッパーロングフォークハーレーショベルパンナックルアイアンスポーツスタースティードバルカンドラッグスタービラーゴSR
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