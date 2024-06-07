新品未使用　ハイドロソニックプロ (8/13日まで限定価格)

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商品詳細
新品未使用 柔らかいブラシ毛が好評で「CURAPROX」シリーズの音波式電動歯ブラシ「クラプロックスハイドロソニックプロ」。ハイドロソニックプロは、クラプロックスが開発した高性能な電動歯ブラシです。通常の歯ブラシとは一線を画す、圧倒的な洗浄力が魅力です。ブラシの毛にCUREN繊維という柔らかさと弾力を備えた物を使用する事で、従来の歯ブラシでは届かない歯間や歯周ポケットにまでアプローチし、歯垢や食物残渣を効果的に除去します。①1分間に22,000～42,000回の音波振動：7つの強度レベル②1つのボタンで簡単操作:オン/オフを切り替え/強度レベルの変更③1回の充電：1日4分で2週間使用できるロングバッテリー搭載炎症時 叢生部位 インプラント治療時 矯正中 補綴物領域 とあらゆる口腔環境にて性能を発揮します。値下げ不可です。申し訳ありませんm(__)m購入後のキャンセル、返品は受け付けていません。ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい(^^)
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