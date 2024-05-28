ランプベルジェ　エッセンシャル　ワイルドタイム２Ｌ (抗菌)

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ランプベルジェ ＤＣＨＬ正規品新品未使用品未開封【ＤＣＨＬＪＡＰＡＮ】 ✨22周年記念キャンペーン✨ワイルドタイム１Ｌ×2本日本ではタチジャコウソウのことを一般的にタイムと呼ぶことが多く、数ある中でも、レモンタイム、ワイルドタイムなどが代表的な種であります。ワイルドタイムはヨーロッパの中部が原産であり、ハーブの一種なのですっきりとした香りが特徴です。【タイムの効果】タイムの香りは強い殺菌作用や、消沈した意気を高め、疲れた心を明るく元気づけ、神経を強壮しストレスを取り除くことや、集中力アップにも、フケ予防や頭皮のケアに用いられます。湿度の多い部屋、浴室、キッチンなどカビなどにも大変効果を発揮してくれます。定価税込 １本 8316円✨キャンペーン割引です✨ 2本で9800円にて出品致します 2本以上ご購入の時には、コメント頂 きますと対応致します。是非この機会にワイルドタイムをご使用してみて下さい。どうぞ宜しくお願い致します❣