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新品未使用　ドルチェ\u0026ガッバーナ　 ライトブルー　 オードトワレ　50ml
商品番号 W71885273707
商品名

新品未使用　ドルチェ\u0026ガッバーナ　 ライトブルー　 オードトワレ　50ml
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☺︎☑即購入ＯK☑メルカリ便匿名発送可能☑非喫煙者☺︎ペットいません。【品名】ドルチェ\u0026ガッバーナ　ライトブルー　オードトワレ　50ml¥10,780トップノート:\u2028シトロン、ヒヤシンスグラミー、アップル等\u2028\u2028ミドルノート:\u2028ジャスミン、ホワイトローズ、バンブー\u2028\u2028ラストノート:\u2028シダーウッド、アンバー、ムスク✎新品未使用品✨未開封です！✎自宅保管中❈発送について❈プチプチやOPP袋を使用し丁寧に梱包致します！☘その他にも香水やコスメなど色々出品しています‼︎是非ご覧下さい(о´∀`о)#ドルガバ#ドルガバライトブルー#木村拓哉#ドルチェ_ガッバーナビューティライトブルーオードトワレ50ml#ドルチェ＆ガッバーナビューティ#DOLCE_GABBANA香り···ムスクボトルタイプ···ミニボトル容量···50ml〜99ml種類···スプレータイプ香り···ジャスミン49
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