松榮堂　みやこ草／日本香堂　芝山セット

《ポポ様専用》新品・未使用ですが、写真撮影の為、開封しましたので、三越の不祝儀用包装紙は数箇所破れております。ご自身で包装紙をご用意いただければ、贈答用にご利用可能だと思われます。素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。【商品説明】みやこ草・本格的な白檀の香りです。・お線香長さ…135mm／短寸10把 塗箱入・パッケージ外寸… 310mm×115mm×40mm・定価¥13,200芝山・幼い日に駆け上がった小高い丘、野の草茂る近くの里山。季節の移ろいは、そんな身近なところにありました。「芝山」は、懐かしくそして深い想いをおだやかな香りに託したお線香です。けむり極少、白檀とフローラルのゆかしい香りです。香りの特徴（キーノート）TOP：サクラ、龍脳MID：シナモン、ウメLAST：ムスク、サンダルウッド絵ろうそくには、蓮と桔梗をそれぞれにやさしく彩りました。植物性原料を配合した本品は、着色料は使用せず、自然な色合いを大切に仕上げました。燃焼時間約70分。絵ろうそくサイズ：約9.3cmお線香サイズ：約140mm商品サイズ:高さ338mm×幅173mm×奥行45mm箱含む重量:約580g商品セット(主原料)：銘香芝山 4箱(タブ粉、香料)、絵ろうそく6本



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