健康サプリ研究所 こどものリパミンPS

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健康サプリ研究所こどものリパミンPS徳用タイプです。定期で買ってたんですがたまってきたので出品します。おまけでついてきたラムネ味もおつけします！サプリメント形状···チェアブル多動傾向にあるお子さんには継続的にあげていると、落ち着くかもです。うちの6歳の子も集中力がついてきました！（あくまで個人的見解です）悩むけど定期購入は高いし、という方は試してみてください！ 3歳以上のお子さんで一日2粒だと3ヶ月くらいもちます。うちの子はこの味が1番好きみたいです。