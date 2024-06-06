和漢の森　菊の花\u0026カテキンの恵み 60粒入×3袋

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商品詳細
和漢の森 菊の花\u0026カテキンの恵みの出品です。個数：60粒入×3袋賞味期限：2025年1月5日2023年9月に公式サイトで購入しました。輸送中の箱のつぶれに関しましてはご容赦ください。パッケージに折れ目や凹凸がついている場合がございます。またロット番号は画像掲載の番号と異なる場合がございます。ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。配送方法:ネコポス（匿名配送）
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