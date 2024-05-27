【Tiffany】香水 ティファニー オードパルファム 30mL

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【商品の説明及び詳細】職人技が光るモダンな香りは、気高きアイリスが主役。愛そのもののように刺激的で爽快な香りです。トップノート：グリーンマンダリンミドルノート：アイリスフラワーベースノート：パチュリ、ムスク殆ど使用しておらず残量は9割以上あります。