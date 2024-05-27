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還元型ヘルツQ10 いきいき健康
商品番号 F75287005572
商品名

還元型ヘルツQ10 いきいき健康
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 8,232 円
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商品詳細

還元型ヘルツQ10　名　　称：コエンザイムQ10加工食品内容量：190g（475mg×200粒）×2内容成分：2粒/950mgあたり　　　　　還元型コエンザイムQ10100mgアスタキサンチン　2mg　　　　　トコトリエノール　16.2mg【使用方法】1日2粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。　価格：56,000＋税　賞味期限：2025.01こんな方におすすめします！　☆元気にいきいきとした毎日を送りたい方　☆いつまでも若々しくいたい中高年世代の方　☆激しいスポーツや仕事をされる方　☆これまでのコエンザイムQ10では満足できなかった方賞味期限を確認してください。自宅保管です。気にならない方はご購入ください。商品トラブルなど一切の責任は負いかねます。#還元型ヘルツQ10#コエンザイム#ビタミン#ユニテックメディカルサプリメント形状...粒
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