還元型ヘルツQ10 いきいき健康

還元型ヘルツQ10 名 称：コエンザイムQ10加工食品内容量：190g（475mg×200粒）×2内容成分：2粒/950mgあたり 還元型コエンザイムQ10100mgアスタキサンチン 2mg トコトリエノール 16.2mg【使用方法】1日2粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 価格：56,000＋税 賞味期限：2025.01こんな方におすすめします！ ☆元気にいきいきとした毎日を送りたい方 ☆いつまでも若々しくいたい中高年世代の方 ☆激しいスポーツや仕事をされる方 ☆これまでのコエンザイムQ10では満足できなかった方賞味期限を確認してください。自宅保管です。気にならない方はご購入ください。商品トラブルなど一切の責任は負いかねます。#還元型ヘルツQ10#コエンザイム#ビタミン#ユニテックメディカルサプリメント形状...粒



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