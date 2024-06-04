ベビー 女の子 70 トップス 肌着 ロンパース ワンピース まとめ売り

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GAPbaby、H\u0026Mのまとめ売りです！一枚、nextの肌着ロンパースがあります。細かい花柄のものです。70㎝です。70㎝、75㎝など、70㎝代のものになります。全体的に綺麗で状態の良いものを選んでいますが、中には目立たないほどのシミ、引っ掛け、傷、畳ジワなど使用感のあるものも含みます。着用したものは、お洗濯後、クローゼット保管していたものになります。自宅保管品であり、感じ方に個人差がありますので、神経質な方は購入をお控え下さい。バラ売りはいまのところ考えておりません。中古品にご理解のある方にお譲りします。