４才の息子が遊んでたので傷や汚れはありますが、まだまだ遊べると思います。充電器の配線を犬にちぎられたけど素人並みに直してあります。引き取り限定もしく滋賀県甲賀市周辺であれば交渉できるのでよろしくお願いします。中古品であることをご理解いただけますようお願い致します。動作確認済みです！問題なく動きます。



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