小黒三郎　五月人形　ゆらゆら人形　鯉のり金太

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商品詳細
組み木の第一人者 小黒三郎さんがデザインした端午の節句のインテリアです。一度開封してワンシーズン飾りました。その後は購入時に入っていた箱に入れて保管しております。大変人気で、市場に出る数が少ないので、お探しの方がいらっしゃいましたらご検討下さい。ゆらゆら揺れるムーブメントが楽しい五月人形。デザイナー：小黒三郎/ブランド：遊プラン/原産国：日本/サイズ：H257D18mm/材質：ブナ商品番号：KY502
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