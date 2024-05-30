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小黒三郎　五月人形　ゆらゆら人形　鯉のり金太
商品番号 V80964180859
商品名

小黒三郎　五月人形　ゆらゆら人形　鯉のり金太
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

組み木の第一人者　小黒三郎さんがデザインした端午の節句のインテリアです。一度開封してワンシーズン飾りました。その後は購入時に入っていた箱に入れて保管しております。大変人気で、市場に出る数が少ないので、お探しの方がいらっしゃいましたらご検討下さい。ゆらゆら揺れるムーブメントが楽しい五月人形。デザイナー：小黒三郎/ブランド：遊プラン/原産国：日本/サイズ：H257D18mm/材質：ブナ商品番号：KY502
http://narcologia.ru/goods/marshal287780.html
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