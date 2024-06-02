サッカー日本代表レプリカユニホーム

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商品詳細
昨年のワールドカップの際に購入した物になります。サイズ:XLサイズ状態:数回着用しました。ほつれ、汚れ等はございません。素材:ポリエステル100％※発送の際畳んで発送致しますので、多少の畳みジワはご了承ください。#サッカー#日本代表#ワールドカップ#ユニホーム#サッカーユニホーム丈···半袖カラー···ブルー種類···シャツサイズ···XL(LL)
http://narcologia.ru/goods/parenthesis264444.html
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