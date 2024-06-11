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ジムバトル優勝　リザードンex アルセウスvstar ピジョット 構築済デッキ
商品番号 D27045444245
商品名

ジムバトル優勝　リザードンex アルセウスvstar ピジョット 構築済デッキ
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真のポケモンカードを、折れ濡れ対策をしてお送り致します。ポケモンアルセウスvstar2枚アルセウスv2枚リザードンex3枚リザード　1枚ヒトカゲ　4枚ピジョットex2枚ポッポ　2枚ミュウ　1枚マナフィ　1枚かがやくリザードン　1枚グッズハイパーボール　2枚レベルボール　4枚ネストボール　4枚ポケモンいれかえ　1枚ふしぎなアメ　4枚キャプチャーアロマ　2枚あなぬけのヒモ　1枚すごいつりざお　1枚げんきのハチマキ　1枚サポート博士の研究　2枚ボスの指令　3枚ナンジャモ　3枚アクロマの実験　1枚さぎょういん　1枚スタジアムボウルタウン　2枚エネルギー基本ほのおエネルギー　9枚合計60枚プレイ用でお願い致します。　他にもポケカをメインに構築デッキなどを出品しております。宜しければご覧くださいませ。#miranポケカデッキP-679ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
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