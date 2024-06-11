ジムバトル優勝　リザードンex アルセウスvstar ピジョット 構築済デッキ

写真のポケモンカードを、折れ濡れ対策をしてお送り致します。ポケモンアルセウスvstar2枚アルセウスv2枚リザードンex3枚リザード 1枚ヒトカゲ 4枚ピジョットex2枚ポッポ 2枚ミュウ 1枚マナフィ 1枚かがやくリザードン 1枚グッズハイパーボール 2枚レベルボール 4枚ネストボール 4枚ポケモンいれかえ 1枚ふしぎなアメ 4枚キャプチャーアロマ 2枚あなぬけのヒモ 1枚すごいつりざお 1枚げんきのハチマキ 1枚サポート博士の研究 2枚ボスの指令 3枚ナンジャモ 3枚アクロマの実験 1枚さぎょういん 1枚スタジアムボウルタウン 2枚エネルギー基本ほのおエネルギー 9枚合計60枚プレイ用でお願い致します。 他にもポケカをメインに構築デッキなどを出品しております。宜しければご覧くださいませ。#miranポケカデッキP-679ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)



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