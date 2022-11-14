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最終期間限定値下げ ファイターズ エスコンフィールド　NPB試合球 使用済ボール
商品番号 C83471843465
商品名

最終期間限定値下げ ファイターズ エスコンフィールド　NPB試合球 使用済ボール
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 8,316 円
在庫状況 あり

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商品詳細

27古川裕大選手のサイン入りボールです。Fanatics製特注ケース、証明書付き（公式品）エスコンフィールドの絵柄入りの大変貴重な品です。よろしくお願いいたします。野球チーム···北海道日本ハムファイターズ　日ハムESCONFIELDHOKKAIDO
http://narcologia.ru/goods/interconnect201670.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation622121.html
http://narcologia.ru/goods/procurement790733.html
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