福岡ソフトバンクホークス ダブルアニバーサリーデー レプリカユニフォームLサイズ

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※値下げ交渉不可※福岡ソフトバンクホークスダブルアニバーサリーデーレプリカユニフォームLサイズです。新品未使用未開封即購入可ビニールに入ったまま折り曲げて封筒等にて発送します。勝率が高いユニフォームなので来年の試合で着用してホークスの勝利を願いましょう！！SoftBankHAWKS柳田悠岐和田毅栗原陵矢周東佑京板東湧梧中村晃今宮健太柳町達野村勇三森大貴牧原大成甲斐拓也泉圭輔甲斐野央上林誠知野村大樹生海野球チーム···福岡ソフトバンクホークス種類···レプリカユニフォーム