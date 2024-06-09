スリクソン Z565アイアン5〜P

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商品詳細
Z565アイアン 5〜P（6本）ミヤザキカーボンシャフト（SR）メンズ右用まだまだ大人気のアイアンです。自身もこのクラブが好きで同じ物のSシャフトを現在使用しています。SRも使用してみたかった為に購入しましたが、Sの方が自分には合っている感じがしたので、今回SRシャフトのアイアンを出品いたします。それなりに使用感（傷、汚れ）はありますが、自身購入してからは、練習場数回とワンラウンドだけしか使用はしておりません。あくまで中古であることをご了承いただける方、ご検討宜しくお願い致します。
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