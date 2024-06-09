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1195 キャロウェイ プロギア 初心者 入門 メンズゴルフクラブセット 14本
商品番号 F58045042016
商品名

1195 キャロウェイ プロギア 初心者 入門 メンズゴルフクラブセット 14本
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 16,086 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初心者から中級者にもおすすめ!!かんたんやさしい！！メンズクラブゴルフフルセット豪華14本NIKEのキャディバッグ付きです！■ドライバー/フェアウェイウッドメーカー：Callawayキャロウェイモデル：FT-iZシャフト：オリジナルカーボン硬さ：フレックスSR番手：1W、3W、5W■アイアン/ウェッジメーカー：PRGRプロギアモデル：DATA622データシャフト：オリジナルカーボンDATA080硬さ：フレックスSR（M-40）番手：3-9、P、A、S■パターメーカー：PRGRプロギアモデル：CM-5シャフト：オリジナルスチール■キャディバッグメーカー：NIKEGOLFナイキゴルフ■その他性別：男男性メンズ利き手：右右利き■商品状態■グリップ：まだまだご使用いただけますが、適宜交換をご検討頂く時期です。クラブ：使用に伴う傷などはございますが、プレイするには問題ない状態で、まだまだご使用いただける商品です。リユース商品のため掲載写真と併せて状態を必ずご確認下さい。■当日発送（翌日発送）可能■ご購入時間や都合により翌日発送になる場合がございますが、お急ぎの方はご購入後のコメントにてご連絡下さい。★コメント無しの即購入歓迎です！★予告無く商品ページを削除する場合がございます、お気に召した商品はお早めにご購入下さい！よろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/Lincoln288602.html
http://narcologia.ru/goods/rouge354710.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox467739.html

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