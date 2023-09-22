adidas アディダス オリジナルス スーパースター SST S19174



SST ボンバージャケット / アディダスオリジナルス adidas Originals



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アディダスadidasスーパースタートラックトップジャージージャケットネイビー/ホワイトオリジナルス(S19174)今やストリートより絶大な支持を得るアディダスのジャージJKT！フリーク必見！アディダスを代表する超名作にしてオールドスクールの魂「SuperStarジャージ」！コットン＆ポリエステルの二重織りの生地を採用した着心地抜群のBODY、ワンポイントで左胸に落とし込まれたお馴染みのトレフォイルロゴ刺繍、そして、細部をさらにブラッシュアップしたストリート感溢れるシルエットも見逃せない！ポケットは合計2個。アディダスSHOPや一部の限定店でしか入荷しない貴重な限定ジャージだけに、是非とも、お見逃しなく！●size:M●カラー ネイビー/ホワイト●素材ポリエステル87％、綿13％使用感はありますが、まだまだ問題なくお使いいただけます。