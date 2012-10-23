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日本代表　2012　新品　ストッキング
商品番号 O37959724076
商品名

日本代表　2012　新品　ストッキング
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【阿寧さま専用です】日本代表の2012年のアウェイのソックスです。新品・未使用品ですサイズ　25〜27グンゼ（株）の機能糸「すいとーる−Ｃ」で作られています・悪臭を繊維が吸収・洗濯で消臭効果が回復します・抗菌・防臭加工・通常綿糸の約4倍の強度があります・画像3枚目参照
http://narcologia.ru/goods/mobilehome289243.html
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