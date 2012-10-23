日本代表　2012　新品　ストッキング

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商品詳細
【阿寧さま専用です】日本代表の2012年のアウェイのソックスです。新品・未使用品ですサイズ 25〜27グンゼ（株）の機能糸「すいとーる−Ｃ」で作られています・悪臭を繊維が吸収・洗濯で消臭効果が回復します・抗菌・防臭加工・通常綿糸の約4倍の強度があります・画像3枚目参照
http://narcologia.ru/goods/mobilehome289243.html
http://narcologia.ru/goods/Adder749875.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox641239.html
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