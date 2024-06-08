アディダス　スタジアムジャケット　Ｏサイズ

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商品詳細
ベンチコートより少し丈の短いスタジアムジャケットになります。こちらは販売される前のサンプル品ですが、量産品とかわらない品質です。お買い得です！#ベンチャージャケット#スタジアムジャケット#アディダス#サッカー#フットサル#日本代表#なでしこ
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