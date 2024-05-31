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新品 25.0 ウィルソン テニスシューズ ケイオス スイフト KAOS
商品番号 E54963838202
商品名

新品 25.0 ウィルソン テニスシューズ ケイオス スイフト KAOS
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、国内正規品です。外箱は少々痛みがあります。ウィルソンのオムニクレーコート用テニスシューズです。定価12100円を半額以下です。■Wilson　KAOSSWIFTOMNI■商品説明「初速が変わるシューズ」をコンセプトにしたケイオス。素足形状のミッドソールと剛性とフレックスを兼ね備えたLATERALDYNAMICCHASSISに加え、足本来の動きを立体的に捉え、アウトソール、ミッドソールに複数の軸を設計(GEOMETRICDECOUPLING™)する事で、踵からつま先までのスムーズで効率的な体重移動を可能にします。シューレースホールと繋がったSENSIFIT™とシュータンのENDOFIT™は中足部をホールドし、テニス特有の横方向へのねじれや負荷を軽減します。■カラーブラックxパールブルーxウイルソンレッドサーフェイスオムニコート■サイズメンズ25.0■定価12100円※サイズ、カラーのクレームには対応できません。#テニス#靴#シューズ#テニスシューズ#オムニコート#クレーコート#ウイルソン#ウィルソン#wilson#メンズ#KAOS#SWIFT#カオス#ケイオス#スウィフト#スイフト#ヨネックス#ダンロップ対応コート...オムニ・クレー兼用
http://narcologia.ru/goods/waveform118817.html
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